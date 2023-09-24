台北市長蔣萬安24日至26日率團前往韓國首爾參加2023世界城市高峰會市長論壇。蔣萬安24日下午抵達首爾，與青年交流茶會前與2度代表韓國派駐台灣的大使韓哲洙會面，韓哲洙稱台韓雙邊關係友好，也真誠希望區域沒有戰事、維持和平穩定。蔣萬安則讚，韓是中華民國的老朋友、好朋友。

韓哲洙原為韓國陸軍上將，曾任韓美聯合軍司令部副司令，退役後轉任外交官，於1988年至1991年擔任大韓民國駐中華民國大使，並在台韓斷交後，於1993年至1995年出任駐台北韓國代表部首任代表。

韓哲洙於咖啡廳歡迎蔣萬安來訪首爾，並與蔣輕鬆敘舊閒聊。韓哲洙稱台韓雙邊關係友好，也真誠希望區域沒有戰事、維持和平穩定。韓哲洙並預祝蔣萬安參加世界城市高峰會一切順利。

蔣萬安則提到基於韓哲洙對雙邊關係的貢獻，中華民國政府曾頒發大綬景星勳章給韓哲洙。當時代表頒發的外交部長是錢復，蔣近期也出席錢復的新書發表會。他說，韓哲洙2度派駐在台，對於台韓的外交很有貢獻，是中華民國的老朋友、好朋友，並邀請韓哲洙有機會能再訪台北，見見老朋友，並相約與韓哲洙下次再聚。

另，蔣萬安與在韓青年留學生茶敘，有青年提及台北市市容因為40、50年老房子多，30年以上建物占70％，不利於觀光。蔣萬安指出，高樓旁確實常有老舊公寓和鐵皮屋，因此市府推出都更5箭等政策，未來還會再祭出新的都更政策。

對於青年提出首爾推出「Climate Card」，蔣萬安則說，北市每天湧入135萬通勤通學民眾，因此基北北桃共推都會通，不僅讓基隆、桃園民眾省錢，北市也可以減碳，並釋放出更多停車空間。原預估7月上路後，8月底達到40萬張發卡量，但結果為53萬張超乎預期。