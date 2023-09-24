中國因應日本將福島第一核電廠「核處理水」排放入海，全面禁止日本產水產品進口的影響持續擴大，特別是日本銷往中國占比高的帆立貝，明顯出現庫存過多及價格下滑的情況。

東京電力公司在日本漁民等反對下，從8月24日開始將存放在福島第一核電廠內的「核處理水」排放入海，到今天已滿一個月。日媒報導，最快將在9月底開始進行第2波排放，數量跟首波排放同為約7800噸。

日本時事通信社報導，面對日本政府提出的支援對策，因無法出口備感苦惱的漁業人士等人頗感不滿地說，「不具立即效果」、「看不出來有緊迫感」等。

日本青森縣漁業協同組合（類似漁會，簡稱漁協）聯合會會長二木春美說，帆立貝停止出貨已堆滿業者倉庫，「如果大家都不吃的話，也實在是無計可施」。

根據日本政府水產廳調查，北海道、青森縣及岩手縣等地帆立貝交易價格，較「核處理水」排放入海前下跌逾一成。

為了讓帆立貝不經中國加工可直接銷往美國等地，日本政府宣布將補助業者採購加工設備，但二木說，一旦業者採購設備而中國撤銷相關禁令的話，這些設備到時候只會變成花費維護費的設備。

由占日本全境帆立貝約7成產量的北海道鄂霍次克海沿岸地方政府組成的團體，9月21日前往日本政府農林水產省拜會農林水產大臣宮下一郎，並提出要求增加支援對策的請願書。

北海道猿拂村村長伊藤浩一受訪時說，如果中國長期維持禁令，屆時村公所可能會因為稅收不足難以確保年度預算。

另外，青森縣橫濱町漁協近日已決定暫緩預定10月開始的海參捕撈作業，理由是海參乾貨雖是中華料理的高級食材，但因為無法銷往中國，所以無法預想會有業者採購。

北海道一處漁協的組合長（類似漁會理事長）表示，海參跟帆立貝不一樣，要在日本境內呼籲民眾消費有困難；另一名組合長也說，雖然反對「核處理水」排放入海，但也無可奈何。