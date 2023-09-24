屏東明揚公司工廠22日發傍晚爆炸起火案，造成4名消防員殉職、破百人受傷，屏東縣消防局長許美雪在事發當下，即到現場坐鎮，一度稱是「消防員射水後發生爆炸」，後又改口稱「沒有射水」惹議。國民黨立委游毓蘭透露，過去警察體系內有不少人搭著蘇嘉全妻子洪恆珠的關係，因此快速升遷，而洪恆珠、許美雪不僅高中就認識，同樣就讀警察大學且是只差一期的學姊學妹。

游毓蘭指出，過去2000年政黨輪替之前，中央警察大學都被認為是黨政合一的，一黨專政時期比較偏藍的體系，所以在政黨輪替後，民進黨開始積極培植在警消方面的人才，當時甚至有菁英入黨計畫，也一直邀請侯友宜入黨，但最後被拒絕，可是因為警察大學或警官學校，本科生同期感情會好一點。

游毓蘭表示，許美雪是警察大學48期安全系畢業，不是消防體系出身，至於洪恆珠是47期刑事警察學系，不管是警察大學、警官學校，同學之間關係和感情都不錯，很多人因此和洪恆珠搭上線，尤其蘇嘉全曾擔任過內政部長，也順勢搭上關係，因此獲得比較快速晉升的管道。

游毓蘭強調，許美雪過去在新聞局擔任一般行政人員，也可能因為是屏東人的關係，所以跟洪恆珠高中時期就認識，一路從消防局秘書開始做起、一路做到局長。不否認警察大學的校友們的確在學識基礎上是足夠的，但消防專業就像鑑識學一樣，還是要倚賴實務專業比較好。