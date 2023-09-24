「新北市第13屆原住民族語戲劇競賽」今午於汐止區公所11樓大禮堂熱鬧登場。（高鈞麟攝）

「新北市第13屆原住民族語戲劇競賽」今午於汐止區公所11樓大禮堂熱鬧登場，共有7支隊伍、85人參賽角逐冠軍，以族語大膽表達自己。參賽隊伍發揮團隊合作，劇本、台詞、布景、道具與服裝全部一手包辦，最後由家庭組Ngarux劇團隊、學生組Wawa no Pangcah隊及社會組Panay隊榮獲冠軍，冠軍隊伍將代表新北市爭奪全國冠軍，為新北市爭取最高榮譽。

原民局指出，今年出賽隊伍中年齡年紀最大的是79歲排灣族阮奶奶，最小的是只有4歲阿美族許小妹妹，參賽隊伍大多來自新北市原住民族語言推廣人員帶領的族語學習家庭。

參賽的阮老師表示，參賽的隊伍已培訓2年，因都會區學生課後與假日皆安排補習或才藝等課程，族語推廣僅用剩餘時間安排，透過長時間的培養，從一對一族語發音及拼音能力開始訓練，口說能力已能用簡單句子對話，其中1位家庭成員已通過今年初級族語認證。

學生組張瓊方老師帶領正義國小、厚德國小以及蘆洲國小學生組成跨校「Wawa no Pangcah」隊伍，詮釋課後扶植學生課堂日常故事，展現透過平日學習奠基下的堅厚實力。

張瓊方表示，跨校組隊的困難點在時間較難配合，必須利用晚上或假日練習，需至各校分批分段再結合練習，從糾正詞彙發音到劇本台詞背誦，再到對戲走位、戲服道具製作等細節，雖然培訓過程很辛苦，當無意間觀察到學生對自己與他人的台詞朗朗上口，只要一碰面就自動演起來，立即有滿滿的成就感。

此外，陳嘉琦老師帶領的新興國小「Singko」隊伍，以阿美族七彩布裙傳說故事結合環保議題，將傳說故事創新詮釋了不同角度；社會組的阿美語隊伍「Panay」隊員跨世代共同演出，每日地努力練習，妝點本次競賽的最完美的句點。

新北原民局表示，都會區族人都是散居為主，所以組成隊伍尚特別不容易，參加的隊伍藉由長期的訓練，用戲劇競賽舞台向社會展現原民文化內涵，以家庭日常生活及對話、部落歷史故事或族群傳說文化、神話傳說為腳本，以族語對話呈現精彩表演。