新北市女子A女在2014年7月跟表哥在租屋處一起看世足，而2人後睡醒後發生關係，5年後表哥結婚，A女在婚後9天打給他，問他那天為什麼手指要進去，要表哥賠償，表哥轉了45萬元給她，不過A女仍然提告，法院判表哥無罪。

判決書指出，A女主張，她在2014年7月在板橋租屋處跟表哥一起看世界盃足球賽，睡起來後被表哥性侵，儘管她說「停止、不要」，表哥將手伸進她的衣褲內，撫摸胸部、下體，還以手指插入私密處，表哥還稱「一下就好」。友人表示，事發後A女會邊講邊哭，講得斷斷續續，之後她的性向好像改變，以前是雙性戀，後來只跟女生交往。

法官勘驗A女跟表哥的聊天紀錄，事發後2人見了4次，第1次是A女發生車禍，表哥經A女母親連繫至警局處理，第2次則是A女跟他買小折腳踏車，第3次是她參加表哥婚禮，第4次則是和表哥相約喝酒，而A女都沒有提此性侵一事，相處也沒有不睦。

法官也勘驗A女提的通話紀錄，表哥說，「沒有真的發生關係。」A女回，「什麼叫沒有真的發生關係。」表哥表示，「我們沒有真的做什麼吧，我要先確認一下，我們的印象應該是一樣的。」A女說，「你都已經插進去了，難道這樣還不算嗎。」表哥指出，「蛤？我沒有插進去喔。」A女稱，「你的手有。」

表哥則是否認強制性交，他表示，「當天我一開始是睡在A女家地板，凌晨時A女叫我睡到床上，本來我睡在很邊角的地方，然後A女向我靠過來，我們就接吻，我有用手撫摸A女胸部，但沒有用手插入她的陰道」A女問，他可不可以跟女朋友分手，跟她在一起。

表哥表示，「我嚇醒了就趕快離開，過了很多年後A女才跟我說當時的事對她影響很大，要求我道歉，不然她就要去告我，對我來說親了自己的表妹是亂倫，很嚴重，所以我才跟她道歉，我並沒有違反她的意願。」

法官認為，檢察官起訴表哥強制性交，但除了A女單方面指控，無其他補強證據足資佐證違背意願，所以存有合理懷疑，不能證明真有強制性交，判他無罪。

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