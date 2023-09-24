中華代表團在杭州亞運的第一面銀牌，確定由跆拳道男子品勢選手馬允中拿中！馬允中24日在男子品勢金牌戰，以7.480分不敵韓國姜完珍的7.730分，拿下這個項目銀牌，他在賽後表示，「我只想穩穩打好，且把每一戰當作最後一場來打，我想我整體表現還算可以！」

「我想我的表現算是漸入佳境，到了金牌戰就是豁出去打，」馬允中說，「就是做到自己的全力，做好每個動作，上次我在比賽當中打到如此興奮激動，應該勢2018年世錦賽了吧。」

馬允中先前曾預告過，比完今年成都世大運與杭州亞運之後，他有可能考慮脫下戰袍宣告退役，今天再問他這個問題，他回應是，「今年還有台南全國運動會要比，比完之後我會再來思考退役問題，我想仍有可能，就算還有明年世錦賽要準備。」

至於他原本有機會成為中華代表團亞運史上第100金得主，馬允中笑著說，「我沒注意到這個100金訊息，直到我贏了準決賽，我的手機訊息就一直響，那時候才知道我有可能拿下中華隊亞運第100金，不過我想在金牌戰自己已經拚盡全力了，拿到銀牌也沒遺憾。」

不過馬允中最後沒忘記補充一點，「要不是杭州亞運因為疫情延期一年，我的體力應該可以更好一點。」