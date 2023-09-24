卞慶華的寫真《GOOD BOY：晏人物男子寫真×卞慶華》尺度頗大。（時報文化提供）

卞慶華寫真秀出丘陵系腹肌。（時報文化提供）

男星卞慶華今（24日）舉辦寫真書簽名活動，現場大秀腹肌電暈粉絲。他說寫真集已賣出4、5000本，期待突破10萬本。

卞慶華因出演戲劇《HIStory3-圈套》及擔任綜藝節目《女人我最大》助理主持而人氣扶搖直上，他說藍心湄不只大方贊助上百萬香奈兒飾品入鏡，還跟藍媽媽各包10本寫真力挺，樂得笑說：「只能以身相許。」

他的寫真《GOOD BOY：晏人物男子寫真×卞慶華》尺度沒開權限，甚至有露半顆「黃金球」的養眼畫面，他說討論後，發現不修掉照片比較美，「我覺那張照片很藝術，要帶著藝術的角度去看這個作品。」這是他尺度最大、最喜歡的一張，直說有大衛像的fu，「很像披著浴衣從羅馬浴場走出來，很慵懶的感覺，那時身材練得蠻好的。」

尺度上家人接受嗎，他坦言媽媽有為此跟他吵架，「媽媽看到這個一定會擔心，因為他平常看到我不是這樣，覺得沒有必要」，但他覺得當藝人要有話題性跟勇於突破，一張一張跟媽媽解釋後，她終於轉為支持。

他說有做私密處除毛，因為畫面有些比較陰柔一點，但除太乾淨會變得過於陰柔，「我覺得有點體毛會比較剛一點、有點野性，也有點衝突美」。