曾國城（右）、張旭嵐是學長學妹關係。（公視提供）

公視旗艦益智節目《一字千金 筆武大匯》日前錄製季冠軍賽，與主持人曾國城同樣畢業於世界新聞專科學校 （世新大學前身）的前主播張旭嵐，看到參賽者中有建國中學國文老師、台大畢業的傑出校友，她以「挫」字來形容參賽的心情是「挫在等」，還對大學長曾國城說：「我們世新不是以唸書為專長的！」曾國城一聽作勢怒吼：「閉嘴！」張旭嵐立即扭轉情勢說：「我們是口才好、反應快！」曾國城才和緩地說：「我們是深諳生存之道！」

出席的十位週冠軍，來自各領域，除了前主播、新聞製作人張旭嵐外，還有斜槓律師、副教授、牧師的吳必然，推理歷史作家李柏青、北投說書人林智海、建中國文老師劉子維、兒童語文教學老師彎彎、笙演奏家楊智博、木偶技師許幃泓、新世代MV導演佩萱、數學世界之星謝秉宏，個個國語文實力堅強，全場精彩廝殺卻也歡笑聲不斷。

在第一關「字力測驗」，直接命中常念錯的字音，難度倍增，第一題要寫出「齜牙咧嘴」中『齜』的注音，曾國城提醒：「這是個很容易，會犯錯的地方。」果然，參賽者的答案正好「ㄘ」、「ㄗ」各半，張旭嵐更是全部參賽者中最後一刻才從「ㄘ」改成「ㄗ」的人，曾國城問她為何要改，她回應：「平常會唸『ㄘ』，但我被你說的話動搖了，所以就改了！」張旭嵐以機智開出紅盤，奪下1分，也以這1分，順利挺進第二關。

到了第二關『似是而非』，要找出並訂正句子中的一個錯別字，張旭嵐似乎就沒那麼幸運，三題又是只獲得1分，與其他兩位都是敬陪末座的參賽者進入驟死賽，角逐最後一名可以晉級的名額。題目一出，張旭嵐以快手寫下萬般無「耐」的正確字「奈」，搶先送出答案且正確，上演起死回生戲碼，驚險晉級。