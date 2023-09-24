波多野結衣外表甜美被稱作「暗黑林志玲」。（池宗玲攝）

大槻響曾收粉絲送的結婚證書，表示想跟她結婚。（池宗玲攝）

日本AV女優「暗黑林志玲」波多野結衣及大槻響，今（24日）在台舉辦15週年粉絲限定見面會。2人在活動前接受訪問，分別透露自己的理想型，波多野結衣坦言喜歡宅男型的男生，「我喜歡溫柔、體貼，跟他在一起時很放鬆，隨時隨地都充滿笑容。」大槻響也偏好溫柔男生，希望彼此有共同興趣，可以一起享受美食。

2人時隔多年在台灣舉辦活動，表示很緊張也很期待，波多野結衣說：「因為很久沒來台灣，真的很開心可以見到粉絲們」，大槻響則興奮說，12年前跟波多野結衣在台灣熟識，現在又可以一起在台灣舉辦活動非常開心，「因為疫情的關係很久沒來，真的非常期待見面會上跟粉絲的互動」。

波多野結衣、大槻響人氣旺盛，日前在香港舉辦見面會時，就有粉絲道特地從日本飛到香港參加，印象深刻的粉絲？波多野結衣說，曾在生日時收到粉絲親手製作的手工卡片，上面貼滿她的照片，讓她相當感動。

大槻響表示出道15年來，收過很多粉絲的親手信，她把每一封信都珍藏在家中，每當情緒低落就會拿出來看，「還有個印象深刻的是，在見面會上收到粉絲的結婚證書，真的很驚訝」。2人也說，這些年沒遇過比較失控的粉絲，謝謝大家都很和善。