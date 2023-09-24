屏東高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，4位消防員殉職，屏東地檢檢察長陳盈錦24日表示，疑似4位消防同仁的大體採集檢體，其中3位已經確認身分，而第四具遺體因碳化嚴重檢體無法採到DNA細胞，因此希望能透過現場採集其他遺骸持續比對。

屏東地檢檢察長陳盈錦24日表示，疑似4位消防同仁的大體採集檢體，昨日送到刑事檢查局鑑識中心後，剛剛接到通知可確認為賴姓、鍾姓及施姓3位消防員，而疑似陳姓消防員因碳化嚴重，檢體無法採到DNA細胞，因此希望能盡量將現場採集到遺骸持續比對，而已確認3位不幸罹難消防員，完成程序後，就能讓這幾位消防英雄們安息，一路好走。

至於員工部分，昨日尋獲3位員工大體較完整，昨日3人完成已確定身分完成相驗，今日尋獲遺體有些有碳化現象，初步可以確認是員工為1位，為求慎重還是要採集DNA比對，尤其是有部分骨骸並非人體骨骸，因此需要法醫進一步確認。

至於今日有幾位檢察官到明揚現場勘查，陳盈錦強調，相驗確認身分和相關案件調查都同步進行，對於責任追究都正在進行，檢方都在努力調查中。