響應「世界清潔日」，新北市環保局24日於八里區北堤沙灘辦理「新北市秋季聯合淨灘活動」，號召逾600人共同清理海洋廢棄物，清出472.9公斤垃圾及193.3公斤資收物，共666.2公斤海廢，後續將分類挑出寶特瓶回收再製成環保衣，以利資源循環再生。

環保局主任秘書陳美玲表示，新北市今高溫炎熱為橙色燈號，但淨灘民眾熱情不減，秋季淨灘活動開放100位民眾自由報名參加，不到一天就額滿，顯示愈來愈多民眾重視環境，願意身體力行。

同時八里區公所及在地里民、海巡署第八岸巡隊、新北市新莊區全泰里、圓剛科技股份有限公司、新北市醫事檢驗師公會、台北市西南獅子會等關注環境議題的企業及民間單位也齊聚一堂。此外，也歡迎遠道而來的外國朋友，美國紐約荒野中心氣候行動主任Jen Kretser昨參加新北青年氣候論壇，聽聞今日新北將辦理淨灘活動，立即表達響應，要跟著大家一起挽袖加入淨灘行列。

環保局表示，除了每年春秋兩季的聯合淨灘活動及企業或民間單位自主辦理的淨灘活動外，為讓民眾淨灘更容易，新北市於2020年全國首創的「淨灘合作社」至今已成立滿三周年民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的店家即可借用工具，淨灘結束後將由店家與在地清潔隊協助後續垃圾收運事宜。

「淨灘合作社」目前已有41間沿海餐飲業、遊憩業、旅宿業等不同行業的店家加入，且在新北市9個沿海行政區都有據點，累計有5270人至淨灘合作社借用工具，清理逾11公噸的淨灘垃圾。