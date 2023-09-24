根據台灣民意基金會民調，民進黨支持度重挫6.5個百分點，前立委郭正亮分析，這還是取決於選戰怎麼打，賴清德現在是新潮流金孫，這次選舉就是跟新潮流在選舉，國民黨要趕快跟上，這條主線拉住就對了，就是跟新潮流在選舉！

台灣民意基金會今（24）日公布民調，三成民眾支持民進黨，二成三支持國民黨，一成七支持民眾黨。與上個月相較，民進黨支持度重挫6.5個百分點，國民黨回升6個百分點，重新奪回第二大黨地位。

前立委郭正亮今在《新聞大白話》指出，台灣民意基金會的政黨民調，並沒有立即顯示在總統候選人身上，這還是取決於選戰怎麼打的問題。

郭正亮指出，他未見到國民黨有系列在打賴清德是民進黨代表，賴清德當選就是民進黨繼續執政，現在執政就是這樣，此未出現在國民黨主論述之中。

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮認為，侯友宜提早請假是對的，因為攻勢實在太弱了，逆轉勝的選舉，聲音一定要非常大，大家都聽到，感受到是全面發動攻擊，例如周五立院黨團的抗議就是蜻蜓點水。如果都只有侯友宜在講話，侯友宜不是攻擊性很強的人，對賴清德不一定會傷。

他分析，新潮流最強的團隊都回來了，段宜康、利錦祥是新潮流內最會選舉的人，賴清德已經不是台獨金孫了，而是新潮流金孫。

郭正亮強調，柯文哲已經說是跟新潮流選，國民黨要趕快跟上，這次選舉就是跟新潮流金孫在選舉，新潮流在的地方就是會出現雙標、各種不公平，這條主線拉住就對了，就是跟新潮流在選舉！