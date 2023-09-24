取自賴清德臉書

取自賴清德臉書

屏東惡火造成慘重傷亡，賴清德副總統今天表示，針對此次事件，內政部已啟動相關調查程序，儘速釐清還原事情的真相。至於消防員權益的相關修法，將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動。

賴清德今天上午前往屏東探視科技產業園區火警事故傷患及慰問罹難者家屬。對打火英雄捨己救人的行為表達敬意及感謝，也請家屬堅強保重。他也為傷者加油打氣，祝福他們早日康復。

賴清德下午透過臉書表示，屏東科技產業園區火警事故發生後，他與全台民眾都一樣，不只關心著傷者，更替殉職的打火英雄感到悲痛及不捨。今日上午，他到屏東探視事故傷患，也向罹難者的同仁及家屬，表達最深的哀悼及慰問。這群英雄捨己救人行為令人欽佩，也請家屬節哀保重。

​

他強調，確保消防人員的權益及改善工作環境，一直是我們持續努力的目標，消防人員的安全及充足的專業設備，更是重中之重。針對此次事件，內政部已啟動相關調查程序，儘速釐清還原事情的真相。

​

針對消防員權益的相關修法，賴清德指出，我們也將持續與消防員相關團體及基層消防員持續溝通，聽取專業意見，取得最大共識並全力推動，以保障消防人員的最大權益。

他也感謝這次連夜投入救災的警消及醫護人員，「謝謝你們，願逝者安息，也盼傷者早日康復，一切平安」。