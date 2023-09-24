明揚國際22日大火造成10死98傷慘劇，媒體人張禹宣質疑，屏東消防局長許美雪受訪時一句「射水後爆炸」，為何需要陳建仁在23號備詢時，特別幫她澄清絕對沒有射水？因為這不是涉及簡單的「起因」，更是攸關政治上「權責」問題。一個不慎整把火將燒向中央，乃至民進黨。廠商不敢據實以報，可能因場內大量堆積未申報的易爆物，屏東縣府疏於對30倍危險物的清查列管，間接導致同仁未能掌握確實資訊，造成不幸。

「消防局長的一句話，為何需要陳建仁澄清？」張禹宣今(24日)在臉書發文表示，第一時間許美雪的說法：9/22現場有天然氣、烷，一射水就爆了。這涉及到幾個層次，公共危險物品管制是屬於屏東縣政府消防局的權責，依規定超過30倍以上管制量，都必須要造冊列管，「但你猜猜看清冊裡有沒有這家明揚國際？完全沒有！」王美花的洗地也證實這點。

張禹宣提到，甚至監察院在110年度的決算審核報告中，明確點出屏東縣消防局從108年1月後，官網就再也沒有更新30倍危險物品的資訊，甚至連違反法規不符標準的廠商，也未積極介入落實停業。所以當許美雪搞錯廠商存放貨品，聲稱射水就爆炸，不只是搞不清楚現場狀況，更坐實了平常的疏於稽查，連廠商是否有危險物品都渾然不知，最後是否因錯判導致消防員喪命？即便有人受困無法行使退避權，提前知道有二次爆炸可能，能否有更好的做法？

「這樣天大的行政疏失，許美雪沒有敏感度，但陳建仁有，當然必須立即澄清！」張禹宣指出，有無射水的重要性在於，這責任到底是算廠商的，還是政府也有份？隨後，消防局副局長李彬正出面講了大實話：1.沒有射水。2.引爆的過氧化物屬於高爾夫球表面塗漆的調和劑，但廠商第一時間未揭露。只聲稱有環烷類。3.消防局內部有應對指南，不同危險物有不同處置。

張禹宣強調，換言之，廠商不敢據實以報，極有可能是因場內大量堆積了未申報的易爆危險物品，釀禍成因之一。但屏東縣政府，平常疏於對30倍危險物的清查與列管，是間接導致同仁未能掌握確實資訊，造成不幸的原因。所以陳建仁必須要第一時間澄清，所以必須將全數的權責歸咎到廠商，甚至開始將其妖魔化，從苛刻員工、場地髒亂等問題，藉以轉移焦點。

「然而許美雪今日出來卻還在捅婁子！」張禹宣質疑，聲稱是被廠商誤導，又說廠商有提供物質安全表，所以才沒射水，與副局長的說法完全兜不攏。倘若有掌握到內部仍有高危險物品才沒射水，又豈會冒然叫同仁進入救援？甚至還表示該廠商近年消防稽查都通過，這不更落實自己的怠忽職守？之於執政黨，最佳的斷點是將權責全數推給廠商，許美雪卻非得將自己給賠進去，這個官是肯定不用當了，最慘的狀況是把民進黨都拖下水，就等著吃不完兜著走。