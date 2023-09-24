台灣數月前因為缺蛋危機引發蛋價翻漲，之後蛋價順利回穩，沒想到近日又因為進口蛋爆發食安危機，導致蛋價重回新高。一位男子分享，有小吃店在6月時發出公告，宣布加蛋價格調降回10元，貼文曝光後引發熱議，許多人笑說小吃店可能很快又要漲價了。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，有家小吃店因為蛋價趨穩，於6月26日在店內貼出公告，「加蛋價格調降為10元」，店家最後提到感謝大家長期的包容與等待，而小吃店對於加蛋漲價後又調降的行為，讓原PO大讚是良心店家。

對此，許多網友紛紛看衰，「過兩天就撕掉了，因為蛋又漲了…」、「好像過幾天就又要上去了」、「準備再漲」、「今天雞蛋宣布漲價了，此活動暫停，店家有權更改遊戲規則」、「那是6月公布的，最近可能又漲了，回不去的從前」、「下周就調高回來了」。

台北市蛋商公會理事長林天來今（24）日表示，由於近期各界對進口蛋疑慮多、轉買本土蛋，明起雞蛋每台斤批發價由53元漲至55元，每台斤產地價將於本周四（28日）由43.5元漲至45.5元。