知名好萊塢巨星「殺神」基努李維（Keanu Reeves）出道多年，演過不少經典電影，是不少粉絲心目中的男神之一。不過，他與小9歲的藝術家女友亞莉珊卓葛蘭特（Alexandra Grant）交往多年，而女方近日出席公開活動時，大方談及與基努李維的關係，也一併透露兩人的相處模式。

基努李維在2019年時，公開與藝術家兼事業夥伴亞莉珊卓交往的消息，一時讓許多粉絲心碎，不過對找到心儀伴侶的男神獻上祝福。此外，基努李維日前接受美國《時人（People）》訪問時，還十分興奮的透露與愛人的「床事」，直言：「我們躺在床上，兩個人緊密連結。我們笑得很開心，感覺非常好。在一起真是棒極了。」字句間盡顯甜蜜。

#WhatDoUThink



Keanu Reeves’ Girlfriend Alexandra Grant Opens Up About Their Relationship & What She Loves About Him pic.twitter.com/EhviBadw0A — Travels Ke (@Travelske) September 23, 2023

此外，平時甚少出席公開活動的亞莉珊卓，近日在基努李維沒有陪同的情況下出席「比佛利藝術偶像獎」的典禮，而《時人》也把握機會採訪。對此，亞莉珊卓大方談及與男方間的感情：「自我們墜入愛河後，便有了改變。我喜歡基努與我的交流方式，因為我們互相推動對方，去建立新的人生跑道。」曝光兩人感情能維持多年的關鍵。

亞莉珊卓進一步解釋：「他給了我很大的啟發。」指出自己以前面對問題時，就像是一台被堵在路上的跑車，有如此厲害的引擎性能，卻因種種原因而無法向前行駛，「但他很有創意、也很友善，還時常陪我一同解決問題。」同時也大讚基努李維對他靈感上的啟發：「作為一名藝術家，也許在我職業生涯的初期，我坐在創造力之海的皮划艇上，而現在它或許轉變成是一艘小型快艇，靈活許多了。」