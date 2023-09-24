屏東高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚爆炸，許多受傷員工仍在醫院治療中，甚至還在加護病房，據了解，明揚昨日已有陸續派員到醫院慰問及發送慰問金，有些員工願意體諒公司，讓他們先解決問題，有家屬則希望能再與公司代表碰面，才能更了解未來該怎麼處理。

記者找到當天在火場受傷被送往醫院的戴姓作業員，當時他接受媒體採訪，描述爆炸威力有如氣爆，現場玻璃噴飛，自己才剛逃到外面還是被割傷，病床上全是血。事隔2天，他背上仍貼著大塊紗布，可見血漬滲出，還得坐上輪椅上，他說有的同事已經出院，有的仍在高雄的醫院醫治中，自己也不知道何時能出院，公司已有派員來發送慰問金，戴太太則認為，誰也不想發生這種事，可以體諒讓公司先解決問題，才有辦法來處理後續事宜。

還有1名劉姓女員工主要傷勢在頭部，劉女媽媽也正在醫院陪同，她提到，昨日公司有派員慰問，她認為發生這種事，公司也有難處，現在就是一團亂，只希望孩子先好好養傷，她轉述當天劉女人在1樓，先看到有煙及聽到廣播，都還來不及跟同事講話就爆炸了，當時劉女和1名蘇姓女同事，還把救護車先讓給更為嚴重的同事送醫，未料送醫檢查後，自己和同事傷勢也不輕。

這位蘇姓女員工剛開完刀人還是相當虛弱，但因當時脾臟嚴重破裂，已經切除，苦守在加護病房外的媽媽幾乎徹夜未眠，她指，案發當天有接過高層電話，直到昨日下午才有派員來慰問，但當時沒有和公司代表碰到面，因此還是希望能再次與公司代表面對面，畢竟未來受傷員工該如何處理，後續路該怎麼走，家屬都想知道。