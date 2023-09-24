希臘文化和烹飪中的不可或缺的橄欖油，因為價格飛漲，幾乎變成奢侈品。希臘一家主要橄欖油生產聯盟的主席在本週六（23）呼籲政府應該要禁制橄欖油出口，避免國內價格持續上升，讓民眾能購買的起油品。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）24日報導，希臘最大的橄欖油生產地之一的克里特島（Crete），伊拉克里翁農業合作社（EASH）副主席麥隆（Myron Chiletzakis）向希臘主要媒體《Open TV》解釋，橄欖油的批發價格目前約為每公升8.40歐元（約新台幣288元）循過往經驗，這意味著冬季時零售價格將約為12到15歐元（約新台幣410元到514元左右）。

他還對《公共廣播公司》（ERT）表示，該國80%的橄欖油產量用於出口，這也是導致希臘國內價格飛漲的原因之一。麥隆呼籲希臘應該像土耳其一樣禁止橄欖油出口，以避免當前情況越來越嚴重。。

他說，橄欖油已經成了「奢侈品」其平均售價已達到13歐元（約新台幣450元）光在8月份價格就上漲了35%。

土耳其貿易部於8月1日宣布禁止3個月內大宗和散裝橄欖油的出口，原因是地中海國家的橄欖油生產短缺，對國內價格產生了負面影響。