領了勞保，還能再領國民年金（國保）嗎？答案是肯定的，只要未滿65歲、且民國98年後領取年資未滿15年、金額不到50萬元都可以再加保國保，等到65歲時還可以領國保。

值得注意的是，國保大限即將在本周到期，於今年10月1日屆滿15年，據國民年金法規定，國民年金法第7條第3款規定亦將退場。也就是在今（2023）年10月1日（含）以後領取相關社會保險老年給付者，即不能（再）參加國保。曾參加國保所累計之國保年資，於領取國保老年年金給付時，應按B式發給（月投保金額×國保年資×1.3％）。

同時具有勞保及國保年資的民眾，因國民年金法及勞工保險條例訂有年資併計的規定，故勞保年資未滿15年者，可於年滿65歲時，併計國保有效年資後滿15年，即可同時領取國保及勞保老年年金給付，不僅抗通膨且活到老領到老，使老年生活享有國保及勞保的雙重保障。

若勞工屬於勞保年資15年以下，但平均投保薪資較高者，且已符合請領勞保老年給付者，可能受到影響，可考慮是否在10月前領取勞保老年給付，而後加入國保請領國保老年年金，或者選擇等到滿65歲時，同時請領勞保、國保雙年金。

雙年金有兩種領法，包括勞保、國保分別請領，勞工年60歲時，可先領取勞保「老年一次金」，計算方式是平均月投保薪資乘以勞保年資再乘以1個月，接著在65歲時請領國保「老年年金」。

另一種方法是年滿65歲時，勞保、國保同時請領，假如勞保年資13年，合併國保計算滿15年，勞保以平均月投保薪資36,000計算，可領7,254元，加上國保月投保金額18,282元計算，可領2,376元，雙年金每月可領9,630元。