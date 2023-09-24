進口蛋食安爭議不斷，台北市蛋商公會理事長林天來今(24)日指出，由於國人對進口蛋的疑慮，甚至認為是「毒蛋」，因此在購買本土蛋買氣大漲下，本周蛋價將漲2元。然而菜農林佳新指林天來本末倒置，認為保存、規範與標示都沒有統一規範，這才是進口蛋帶來的恐慌，國人也應有質疑政府的權力。

林佳新指出，多年來原物料的飆漲、禽流感的肆虐，以及政府漠不關心的態度等，政府一直欲蓋彌彰就算了，還放任進口雞蛋魚目混珠，偷偷摸摸的改標，甚至蛋液原物料是否過期，自己從來沒說巴西雞蛋是毒蛋，但保存、規範與標示都沒有一個統一規範這才是恐慌的來源，這一連串的恐怖組合，才是傷害產業最深的主因。

林佳新說，公民有提出疑慮的權力，政府有釋疑的責任，讓雞農得以喘息、讓價格回歸市場機制，政府要更努力輔導產業升級，才不會一直重複「蛋金，蛋土」的局面，這才是產業之大幸，消費者長久之幸，也不用急著幫政府洗地，欲扣說出實情的人大帽子，這樣的作法簡直是在配合政府「假正義之言，實則施行鬥爭」。

雖然林天來起初對林佳新的說法不以為意，甚至要林佳新到台北「單挑」，但之後在受訪時表示，兩人的訴求是一樣的，這樣子就好，民眾有質疑也是對的，蛋商也會把漲價的原因說清楚。

林佳新強調，自己與林天來的訴求沒什麼兩樣，相信「單挑」只是一時氣話，自己並不介意，真心邀約林天來到雲林和彰化，看看產地蛋農的心聲，吃自己親自炒的空心菜、一起喝啤酒，或許理事長能更貼近產地，瞭解產地的無奈。

對於林佳新邀請他到雲林喝酒和吃他炒的空心菜，林天來說「沒問題」，也邀請林佳新下次到台北吃飯，會以士林市場自治會長的身份招呼他。