屏東明揚工廠發生爆炸，造成多人死傷。總統蔡英文探視受傷的消防隊員，指示隨行的內政部長林右昌等人，加強消防人員的裝備。國民黨台北市議員游淑慧轉貼當年新聞指2015年消防員殉職，總統蔡英文稱，全面檢討裝備；2019年 2位消防員罹難，蔡也說全面檢討裝備；游淑慧不禁嗆，每次遇到憾事，蔡總統的致詞，都只是複製貼上嗎？

游淑慧今(24日)在臉書粉專貼文表示，說好的5年3000人呢？不但讀稿，稿還都不換。2018年1月19日，119消防節，蔡英文宣示將以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力。

游淑慧接著指出，到今年剛好5年。蔡英文承諾時，實際員額15217人。但到112年7月為止，我們消防機關的實際員額為16913，只增加了1696人，達成率不過56%。而每次遇到憾事，蔡英文的致詞都只要複製貼上嗎？

網友回應表示，「把每年浪費在國防、外交的經費來強化警消裝備及待遇綽綽有餘」、「連個社會安全網，8年了都沒影子，還3000人喔？」、「她唸完稿，就當沒事啦，還5年喔」。