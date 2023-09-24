雖然一些歐洲國家的政治圈內，對烏克蘭的支持力度出現鬆動，但是民間群眾的支持聲浪還是相當堅定，由捷克發起的眾籌活動「給普丁的禮物」(原文 Darcek pre Putina)得到69萬美元(約2218新台幣)，中華民國政府也有參與，貢獻了大約10萬歐元(約343萬新台幣)，足以購買1輛無人掃雷車。

防衛部落格(Defense Blog)報導，這場眾籌活動包括捷克、斯洛伐克，線上組織 「北大西洋朋友組織」(NAFO)，和平烏克蘭倡議，都有大量的民眾踴躍捐輸

組織者在網路上表示：「我們要感謝大家的捐款、支持，同時也感謝大家從一開始就對我們的信任。」

此外，中華民國政府也有加入，為本次募款活動做出了重大貢獻，捐贈了10萬歐元。

主辦單位補充說，他們將購買斯洛伐克的Bozena-5掃雷車，該車輛將於12月製造。

Bozena-5是斯洛伐克 Way Industries 公司開發的遙控式輕型排雷車，顯然是從俗稱「小山貓」的小型推土機改裝而來，為增加壓地面積，車輪以履帶連結。厬本車斗的部分換成旋轉鎚鏈式排雷裝置，這種設計源自二次大戰盟軍發明的M4排雷坦克。

這種掃雷方式有著取豐富的掃雷經驗，證實相當有效，並且誘爆地雷後，只要更換鎚鏈就能恢復運作。適應不同的地形和雷場條件。