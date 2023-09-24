國際客家學者參訪新竹縣新埔義民廟，讓為期3天的世界客家研究大會畫下完美句點。（羅浚濱攝）

來自各國的客家研究學者24日參訪客新竹縣，上午到北埔瀏覽名勝古蹟，下午再到客家信仰中心的新埔褒忠亭義民廟參拜，欣賞方口獅表演，讓為期3天的世界客家研究大會畫下完美句點。縣長楊文科邀海內外民眾「有閒來聊」 到新竹縣旅遊，體驗客家文化的厚度和魅力。

來自牙買加的Paula Williams Madison表示，她覺得這次來到台灣，特別是來到新竹縣，覺得非常驚艷，尤其看到許多年輕客家人讓她印象深刻，就她所知很多年輕世代的客家人都不會講客語，而這次研究會看到很多客家菜、客家音樂，尤其午宴表演的兩公婆樂團，是年輕人傳承客家文化及語言，也是很好的示範典範，她鼓勵對客家文化有興趣的人都可以到台灣參訪。

美國來的Kathleen Lopez表示，這次聽到客家傳統八音，也有現代融合傳統的音樂詮釋，也看到客家飲食文化，還有跨世代之間的關係，這些都是在美國不容易看到的，她本身是研究華人在全球離散移民的議題，這次參訪對於她研究古巴客家族群議題上提供了新的認識及詮釋。

印尼外賓李秀珍表示，今天的節目非常豐富，不僅有傳統山歌，也有年輕人創作客家歌曲，非常棒，讓她感到震撼，到印尼所沒有的義民廟參訪，也讓她看到客家人的精神，愛國、愛鄉及飲水思源、不忘本的精神。

縣長楊文科表示，世界客家研究大會從22日起一連舉辦3天，24日最後一天到新埔褒忠亭義民廟，特別安排客家方口獅，欣賞孫猴子及沙僧戲弄方口獅的的嬉戲互動，演出活靈活現，非常有趣，讓此次研究大會畫下完美句點。