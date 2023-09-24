進口蛋爭議延燒，流向備受矚目，台北市長蔣萬安日前要求中央畜產會在23日下班前交出進口蛋完整流向資料。蔣萬安今(24日)表示，畜產會稱必須向農業部以及律師討論，因此昨日仍然沒有提供進口蛋品完整資料，衛生局將依法開罰，若仍舊不交就持續開罰。國民黨台北市議員王欣儀強調，拒不提供資料依《食安法》可罰300萬元，質疑背後牽連的利益，罰款也只是塞牙縫？給了資料會連環爆，恐成深水炸彈讓選情崩盤。

「畜產會死不給資料？北市府將開罰！」王欣儀23日在臉書發文提到，進口蛋風波到現在，中央畜產會依舊打死不給資料。根據台北市衛生局說明，要求畜產會提供包含進口單據、批號、加工廠、代工、產品標示、數量等相關進口蛋品流向相關資料，但到現在仍未提供。

王欣儀強調，衛生局23日當天再度約談畜產會，畜產會依舊以維護往來廠商營業資料安全與權益為藉口，拒不提供資料！因此，衛生局將依違反《食品安全衛生管理法》第47條第11款及第12款的規定，規避、妨礙、拒不提供資料，可以處新台幣最高300萬元！

「畜產會的營業資料，難道有比人民的健康重要嗎？」王欣儀直批，到現在還是不敢提供，是不是怕「進口蛋變炸彈」？真的可惡至極！

王欣儀質疑，背後牽連的利益，罰款300萬對他們也只是塞牙縫？擺爛不敢給資料，給了連環爆，恐成「深水炸蛋」，選情崩盤！