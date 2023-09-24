有些人動不動就喜歡跟他人比較，看見對方過得比自己好，能力比自己優秀，就會覺得很不是滋味，即便是被微小的超越，也絲毫無法忍受。《摘星工廠》運勢專欄就點名3星座長期活在嫉妒和比較之中，日子過得身心俱疲。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，自我要求極高，因此不能接受自己不如人的情況，一旦發現別人比自己優秀，就會因為不服輸而心生嫉妒。雖然處女座不會明講，但私底下卻會生悶氣，覺得自己表現得還不夠好，給自己很大的壓力。

▍牡羊座

牡羊座個性爭強好勝，喜歡當出頭鳥，成為眾人目光焦點，一旦遇到比自己強的對手，牡羊座的嫉妒心就會油然而生。不過直性子的牡羊座不會隱忍不發，而是會逮到機會就嘲諷對方，或是更加努力試圖扳回一成，不讓人小覷。

▍獅子座

獅子座個性傲嬌，與生俱來的優越感讓他們喜歡成為團體中的領頭人物，一旦被別人比下去，就算只有一丁點，對於自尊心極強、不喜歡被冷落的獅子來說也無法接受，無論如何都會想方設法搶回主導權。