雲林縣24日新增3例登革熱確定病例，分別為古坑鄉2例、斗六市1例，全縣累計已414例，其中古坑鄉325例最多，其次為斗六市的67例，2鄉鎮占全縣9成4，防疫人員已進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時展開附近住戶健康監視、診所發燒症狀就醫民眾追蹤關懷。

縣衛生局表示，登革熱確定414例中，古坑鄉達325例，斗六市也有67例，另外斗南鎮5例、林內鄉5例、虎尾鎮5例、西螺鎮3例、莿桐鄉2例、大埤鄉1例、台西鄉1例。

衛生局強調，化學噴藥僅能撲滅病媒蚊成蚊，無法殺死生存在積水中的孑孓，須靠民眾每周定期落實「巡、倒、清、刷」清除環境積水，才能遏止疫情擴散、消滅登革熱。

衛生局呼籲，請各公私場域所有人、管理人、使用人積極清除孳生源，校園與市場尤須加強「巡、倒、清、刷」、注意個人健康監測，只要有0.5公分積水，就會成為孳生病媒蚊孑孓大溫床。