屏東明揚國際科技工廠22日發生大爆炸，延燒28小時，其中有4名消防員不幸殉職，遺體被燒到焦黑或炭化，難以辨認身分，另外有多名消防員受傷，屏東分隊擁有20年消防員經驗的盧逸軒傷勢嚴重需要截肢，死傷情況讓外界心痛，令人想起台劇《火神的眼淚》，劉冠廷在劇中飾演的消防員遺書內容令人心疼。

《火神的眼淚》講述台灣消防員基層困境，男星劉冠廷飾演的消防員林義陽在火場中殉職，由於工作的危險性，消防員都會提前寫下遺書以防萬一，他在劇中與陳庭妮飾演的女消防員徐子伶是一對，因此遺書中寫下「如果有一天我因為救人而死，妳一定要忘記我死時的慘狀，因為我是壯烈犧牲，是很帥的，我相信未來我們一定會在更美的地方相見。」一字一句體現消防員的使命感和英勇。

曾參演《火神的眼淚》的陳庭妮和林柏宏也為屏東火災發聲，陳庭妮沉痛表示「RIP，難過的心情很難用言語表達，辛苦了學長們，任務結束了。」林柏宏說「謝謝學長，願你安息。」《火神的眼淚》講述基層消防員的種種困境，人力不足導致超時工作，裝備不完善與無法即時更換讓消防員進入火場的風險增加，行政執行公務卻會受民眾意見箝制導致無法順利進行消防工作等等。《火神的眼淚》已經播一陣子，但粉絲專頁仍然會分享消防事宜，過去曾表示台灣過去十年殉職的消防員人數遠超香港90年以來的總和，呼籲大家能更關心消防員的職安問題，各大論壇也再度掀起關於消防員的討論，對死者的離去不勝唏噓。