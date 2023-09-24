膝蓋痛是許多長輩揮之不去的困擾，可透過哪些訓練方式來幫助改善？對此，敏盛綜合醫院副院長江坤俊分享1招居家運動，只要準備一張椅子，接著呈坐姿並伸腳內勾，使小腿肚、大腿肌感覺緊繃，藉此來訓練股四頭肌。他強調，只要做得好，就能有效保護膝蓋。

江坤俊在《江P醫件事》分享訓練膝關節的1招簡易居家運動，他表示，首先身體要坐在穩固的椅子上，接著將單腳抬起平行往前伸直，再來腳尖要盡量往身體勾，此時會發現，小腿肚、大腿肌部位感到緊繃，撐住10秒鐘後，稍作休息再換另一腳進行。他指出，每隻腳各做10下，10下為1回合，每天做3回合。

此運動可有效訓練到股四頭肌，江坤俊說明，股四頭肌的功能在伸直腿部，而股四頭肌的肌腱在膝蓋周圍，肌腱只要強大，就能有效保護膝蓋，讓膝蓋不再疼痛。

聯新國際醫院復健科主任林頌凱曾提醒，很多人會因為關節疼痛就降低行動力，久而久之肌肉會更加萎縮，而肌肉是保護關節最重要的構造，少了它的保護就會使關節磨損，導致潤滑膝蓋的關節液分泌變少，進而使關節腔跟著變窄。當關節腔變得越來越薄時，又會造成發炎，導致疼痛和積水，患者會變得更不敢動，所以關節保養要避免落入如此惡性循環。