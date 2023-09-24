半導體技術已成兵家必爭之地。在陸美晶片大戰越演越烈之際，印度趁隙殺進，大力爭取半導體大廠前往投資。美國記憶體晶片大廠美光在印度的首座工廠於23日舉行破土儀式，預計2024年12月前就可推出印度首批本土生產的微晶片。

美光前進印度，印度最大企業塔塔集團也來相助。塔塔集團旗下的基礎建設公司塔塔工程（Tata Projects）23日宣布，與美光合作這項總投資規模為27.5億美元（約新台幣890億元）的計畫，在古傑拉特邦興建先進半導體組裝與測試工廠。一期工程將很快啟動，預計2024年底投入營運。

印度科技部長Ashwini Vaishnaw於23日出席工廠破土儀式時向印度媒體表示，美光注意到印度政府的努力，也看到總理莫迪執行大型負責項目的能力。莫迪在喊出「印度製造」政策之後，又因為晶片短缺與戰略考量，推出半導體計畫，積極向廠商招手。

Ashwini Vaishnaw表示，印度已經準備好成為主要的半導體中心，而這座位於莫迪家鄉古傑拉特邦的工廠將很快完工。他更公布，印度正在處理兩項「重大半導體項目提案」，預計未來幾個月內就會成形，雖未透露具體細節，但他指出，這些項目都將集中在一個特殊領域，而印度可望在該領域成為全球領導者。