據勞動部勞保局行事曆顯示，明（25）日有國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付等入帳，周三（27日）則是勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金等。

在各項給付當中，以去（2022）年底統計觀察，全台逾159.7萬退休勞工領取老年年金，平均月領18,294元，約半數勞工月領1至2萬元。月領4萬元以上的勞工，全台只有2,245人。

去年有一位勞工月領金額是4萬9196元，因通膨調升5.77％後，勞保年金給付將隨CPI累計漲幅調高，增加到52,035元，突破5萬元大關，成為全台請領勞保年金最高的「勞保年金王」。

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▲國民年金保險老年基本保證年金預定入帳日

▲國民年金保險原住民給付預定入帳日

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▲勞保年金給付預定入帳日

▲職保年金給付預定入帳日

▲勞退月退休金（首發案）預定入帳日

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▲產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助預定入帳日

▲國保身心障礙年金給付併計勞保年資預定入帳日

▲國民年金保險老年年金給付預定入帳日

▲國民年金保險生育給付預定入帳日

▲國民年金保險身心障礙（基本保證）年金預定入帳日

▲國民年金保險喪葬給付預定入帳日

▲國民年金保險遺屬年金預定入帳日