新竹都城隍廟攤商陳美枝擔任消防志工多年，去年曾協助已逝的街友慶順伯捐贈水箱車，為延續善意再發起募款，要以「都城隍爺」之名捐價值600萬元消防車，中間一度募款停滯，最終成功募款達標，總計約2000位民眾響應，即將在30日舉行捐車儀式。

陳美枝去年曾替癌症病逝的街友許慶順，完成捐贈「慶順號」小型水箱車的遺願，為了延續善念，陳美枝去年發願要在今年都城隍爺生日時，以都城隍爺名義捐贈1輛600萬元的消防車。期間捐款一度中斷，但在各方支持下，順利募集到款項。

最後結算金額超過目標133萬元，於是陳美枝在與車廠討論後，決定多捐1台水域救援車給金門縣消防局，因新竹都城隍廟的廟地來自於當年金門縣金城鎮墾戶王世傑所獻，因此決定回饋。

9月30日當天上午將舉辦捐贈儀式，臉書粉專《城隍爺的消防車》徵求100篇故事，分享當初想參與活動的動機或背後的故事，可在30日當天獲得陳美枝自費設計打造的限量消防車鑰匙圈。