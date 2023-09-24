亞塞拜然境內主權爭議地區納卡區領導層今天告訴路透社，由於當地亞美尼亞裔不願意成為亞塞拜然的一部分，且擔心面臨種族清洗，他們將離開納卡區，前往亞美尼亞。

路透社報導，納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）領導層巴巴揚（David Babayan）表示：「我們的人民不想作為亞塞拜然的一部分生活，99.9%的人寧願離開我們的歷史土地。」

亞美尼亞裔在納卡區成立阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh），但未獲任何聯合國成員承認，巴巴揚是該國總統沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）的顧問。

巴巴揚表示，目前還不清楚12萬納卡區亞美尼亞裔人民何時會沿著拉欽走廊（Lachin Corridor）遷離。

他說道：「我們可憐人民的命運會被寫入歷史，成為亞美尼亞人民和整個文明世界的恥辱及醜事。那些須對我們的命運負責的人，總有一天要在上帝面前為他們的罪行負責。」