嘉義縣警消搜救小組檢視救援受傷的登山客傷況。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

受傷登山客被嘉義縣警消搜救小組護送下山後，搭救護車送醫治療。（竹崎分局提供／廖素慧嘉縣傳真）

陳姓男子與5名山友從台北、台中到水漾森林爬山，嘉義縣警消於23日深夜11時許接獲報案，他們受困山間，陳男腳受傷無法行走，警消連夜上山救援10多個小時，協助6人於今天下午下山到杉林溪，陳男與友人包車北返。

嘉義縣警察局竹崎分局阿里山十字聯合所23日深11時許接獲119通報，水漾森林6名登山客受困，其中1名男子腳受傷，無法行走。

阿里山派出所與消防分隊組成搜救小組，今天凌晨出發上山，約3時20分抵達杉林溪工作站，於6時待日出後出發前往搜救地點，約上午10時尋獲6人。

40多歲陳姓男子經消防人員檢視傷患狀況，尚能由警消人員攙扶慢慢步行，歷經10多小時救援，將一行人平安護送到達杉林溪仁亭，車輛可到達地方，陳男一行人感謝警消徹夜搜救，隨後陳男與其友人包車返回台北。

竹崎分局分局長閻百川表示，籲請民眾登山前先評估身體狀況、掌握登山路線，選擇較安全的路線，以免發生危險。