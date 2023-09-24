經歷過東京奧運奪金失利，「柔道男神」楊勇緯在這段時間留下優點、改掉缺點，今天在杭州亞運柔道男子60公斤級金牌戰，在最後26秒取得關鍵的半勝，驚險扳倒頭號種子、世界排名第3的南韓好手李夏林，奪金後他喜極而泣，訪問時情緒也是久久無法自己，「這面金牌是最好的26歲生日禮物，也是給爸爸最好的祝福。」

楊勇緯上屆雅加達亞運摘銅，這次再戰亞運，外界都期待他能夠為亞運柔道隊拿下首金，結果他不僅達成任務，還是本屆中華代表團首金、團史百金，28日將過生日的他也用這面亞運金牌提前慶生。

賽後受訪時，楊勇緯情緒依舊激動，淚水仍是不停留下，過程中談到激動處也不時哽咽，「說沒壓力是騙人的，因為經歷過這麼多歷練跟挫折，今天終於看到成果了，對自己表現很滿意。」

背負著團史百金、柔道亞運首金的壓力，楊勇緯在奪金後壓力釋放，但他坦言，在決賽前真的覺得壓力很大，還特別跟訓輔委員許淑慧談心，「她叫我相信自己，不要想太多，但我說我壓力真的很大，她鼓勵我要把壓力化成助力。」

「到現在還是覺得很不敢相信自己終於做到了，也終於看到努力的成果，到現在還是很無法平復心情。」楊勇緯說道：「很希望家人能到現場親眼見到這一刻，但因為爸爸身體關係沒辦法來現場，只有哥哥過來。」而這面獎牌不只是送給自己最好的生日禮物，同時也是給爸爸、家人的祝福。

在亞運寫下柔道在亞運的歷史新頁後，接下來楊勇緯目標要放眼2024年巴黎奧運，「這面金牌讓我對改姿勢、打法上帶來更多信心，現在也看到突破的地方，有信心再挑戰更難、更遠大的目標，在奧運奪金。」

「柔道男神」楊勇緯（右）在杭州亞運男子60公斤級金牌戰扳倒南韓李夏林。（鄭任南攝）

「柔道男神」楊勇緯在杭州亞運男子60公斤級金牌戰扳倒南韓李夏林。（鄭任南攝）