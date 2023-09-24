小組賽最後一戰不輸就能晉級16強，杭州亞運中華男足今天還靠「台灣隊長」陳柏良罰進12碼球，先馳得點，可惜中華隊近關情怯，上半場補時階段被吉爾吉斯追平，下半場又在開賽20分鐘內連丟兩球，最終以1比4落居F組第4名，未能完成自1958年以來首闖亞運男足淘汰賽的目標。

杭州亞運男足比賽取分組前2與戰績較佳的4支分組第3晉級，由於印尼今天以0比1不敵北韓，形成F組印尼、吉爾吉斯與中華隊同為1勝2負局面，在積分相同對戰互咬的情況下比較相關隊伍對戰淨勝球，吉爾吉斯與印尼同為正1，吉爾吉斯因對戰進球數較多拿下F組第2，印尼獲F組第3，雙雙晉級16強，中華隊則因對戰淨勝球負2無緣出線。

賽前1勝1負的中華隊卯上2連敗的吉爾吉斯，保有不輸就能晉級的優勢，第33分鐘更抓住快速反擊機會，涂紹捷往左路分球，游耀興突入禁區被對手絆倒，裁判鳴哨指向罰球點，陳柏良操刀12碼球精準射入左下死角，中華隊率先攻破吉爾吉斯大門。

這是陳柏良首次在亞運進球，也是中華隊出線的保險球，但上半場補時第2分鐘吉爾吉斯右路吊中，中華隊後衛王義友頭槌解圍卻頂到禁區左側，被阿比洛夫射進追平球，上半場雙方戰成1平。

換邊再戰風雲變色，第55分鐘，吉爾吉斯巴克特别科夫右路低傳，邱育宏飛撲清球，球卻碰到回防的黃子銘腳上，反彈入網成為烏龍球。第62分鐘，吉爾吉斯阿克爾別科夫左路吊中，托克托蘇諾夫在中華隊兩名中後衛中間躍起搶點，雖然3人都沒碰到球，但門將邱育宏受到影響，沒能阻止這球在反彈後入網，大會則將這顆進球記給托克托蘇諾夫。

1比3落後的中華隊士氣大受影響，奮力反攻卻始終無法再次破門，全場補時第1分鐘，吉爾吉斯左路吊中，中華隊再被沙申貝科夫直接凌空射門破網，終以3球敗北。

中華男足雖然無緣晉級，但這支由總教練陳俊明率領的團隊，已終結我國在亞運男足57年的進球荒，也拿下暌違65年的亞運勝利，創下多項歷史，只可惜未能更上層樓。