盧廣仲（左）和江齊年齡雖然差了一輪，但個性有許多相似之處。（粘耿豪攝）

盧廣仲跟新生代演員江齊在喜劇電影《他馬克老闆》演出辦公室CP，化身上班族「社畜」，其實盧廣仲原本念電機系，但他念到一半轉讀戲劇系，半工半讀成為學生歌手，幸運沒有淪為社畜，但他天生「社恐」性格，也間接影響到演藝職涯。

盧廣仲形容自己比較晚社會化、理解到人際關係，開竅得比一般人慢，導致意外被貼標籤，「我18歲上台北，連早餐店點餐，被人家插隊都不敢說話，所以我非常感謝現在有外送平台。20幾歲的時候還很怕生，以前演唱會大拼盤，我都只會看地板，被人家覺得高傲，就會很吃虧。」不過他也說這幾年慢慢有調整，比較抬得起頭、可以主動跟人打招呼。

回憶當年電機系的老同學畢業後，很多人都進到科技產業，盧廣仲聽過最社畜的例子，是有個同學因為工作忙，很久沒有回家洗澡，他表示：「因為我蠻喜歡洗澡的，這樣有點受不了。」但他自己也有住過錄音室的經驗。

盧廣仲說：「因為我住淡水嘛，要坐車到東區，也會睡在辦公室沙發，那個沙發還在，現在在公司都會想念那個沙發。」另一個不回家睡的原因，是有時候在捷運上不小心睡太熟，會被路人認出來偷拍，「我不想睡很醜被拍，所以乾脆睡公司。」

而江齊在演戲之前，曾在製作公司上班，當過製片助理跟casting，常常加班到11、12點，業內上工23小時並非罕見，「但也是因為這個工作才進到演藝圈，所以演這個角色時蠻有感的，很多瑣碎的事情都經歷過。」首次擔綱主演，盧廣仲形容江齊的進步幅度肉眼可見，全靠導演瞿友寧為她做特訓，方法是瞿友寧要江齊推他，把內在能量激發出來，江齊卻說：「我怎麼推都推不動瞿導，就愈推愈生氣。」