去年（111年）新冠肺炎疫情期間，雲林縣一名黃姓女子，在6月2日中午前往一處公家圖書館學習中心，因未依規定配戴口罩，還違規使用酒精，該中心陳姓職員予以勸阻，黃女竟心生不滿拿酒精朝陳男眼睛噴灑。

黃女施暴後走向圖書館學習中心門口要離去，其他職員立即報警，陳男則上前阻止黃女離開，黃女抓住陳男，把他拉出圖書館學習中心外，導致告陳男右前臂、左手腕、左手有擦傷。

法院審理，黃女矢口犯行，還辯稱：「監視錄影畫面中的人不是我。」法官勘驗現場監視錄影、手機攝錄影像等，去人拿幾酒精噴陳男的就是黃女。

陳男向法官表示，當天是因為黃女拿酒精亂噴，還不止一次，我去勸告她卻不聽勸，我就請她出去，後來因為她要硬闖進去，我告知她：「我們館長說不能讓妳進來。」

然後她就突然搶我們桌上的酒精，就對我噴，噴到我的眼睛，她噴完以後，我有追出去，門才一打開，她就把我拖出去，民眾見狀趕緊通知隔壁分局的警察，警方立即盤查她的身分，可以確定監視器畫面的人是黃女。

法院委託醫院鑑定黃女犯案時精神狀態，認為黃女在精神醫學診斷上是「妄想型思覺失調症」，案發時很可能是因為幻聽的直接影響，已達因其精神障礙妄想型思覺失調症之影響，導致不能辨識行為違法，也欠缺依其辨識而行為之能力。」法官日前判決 黃女無罪，並令其入相當處所或以適當方式，施以監護8月。可上訴。