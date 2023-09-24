許多人都會在美式賣場好市多購買生鮮水果。一位女子近日前往賣場買了一箱空運水蜜桃，並聽從賣場工作人員建議，放置幾天等待水蜜桃熟化變軟，沒想到開箱後卻發現，6顆水蜜桃中竟有4顆發霉，讓她氣得上網分享經歷，貼文曝光後引發熱議，有內行人則說明，其實好市多水蜜桃最佳購買時間是6至7月，其他時間都可能踩雷。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在周一（18日）前往賣場買了一箱空運水蜜桃，販賣人員說放幾天才會軟化，於是她等到周四（21日）才開箱，沒想到6顆水蜜桃中已有4顆發霉，還有1顆也出現快要發霉的跡象，讓原PO忍不住抱怨，「Costco的品質真的不行，其他想要買水蜜桃的人請慎思！」

對此，許多網友紛紛回應，「病人幾天沒翻身都會長褥瘡」、「這批真的不OK。我從6、7月開始買買到現在，之前都很好，因為喜歡每次看到都會買。一樣的保存方法，這次周日晚上買回，周二晚上發現大部分已經都從蒂頭或邊邊發霉了，傷心」、「台灣太悶熱了，好市多買回白桃我家一定當天全冰冰箱，要吃幾顆再退冰幾顆」、「好市多水蜜桃最划算也最好吃，應該是你沒有放冰箱，而且每天要翻開看看，不至於會這樣」。

另外有內行人說明，「好市多的水蜜桃（白桃）依照經驗大概6、7月最好吃，再來的都不行」、「8月還行，到月底或者9月，一般是碰運氣！試過好幾年了！」、「9月後的水蜜桃請不要買…」、「依我們幾年的購買經驗，8月底之後的水蜜桃品質有差了」。