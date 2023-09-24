高雄市街頭上這2天出現一輛藍色小發財車，這輛車不是為選舉宣傳，而是為了找一隻走失的1歲多浪浪米克斯「黑黑」，原來「黑黑」在中途之家治療中，9月20日散步時被喇叭嚇跑，動保團體不捨牠再度流浪，開著發財車廣播找牠，並掛上重賞5000元的公告，希望早日找到「黑黑」，讓牠返家治療。

有網友在臉書「路上觀察學院」PO出一張協尋照，標註「這家人一定很愛他們家的歐告」，照片中一輛藍色小發財車，懸掛著「找尋黑狗，重賞5000元」的公告，指這隻黑狗有戴著藍色與紅色項圈，是隻小女生，耳朵缺一角，於9月20日在高雄前鎮區復興三路小七走失，「請大家幫忙，留住牠，讓我們可以找到牠。」

根據協尋照片中電話，發現來源是「台南市貓狗流浪終點協會」人員，原來「黑黑」是協會在今年6月救援到的犬隻，當時牠眼睛受傷在台南海邊流浪，協會人員帶牠去醫療，取名為「黑黑」，由於牠乖巧貼心又聰明，協會決心幫「黑黑」找到永遠的家。

協會人員指出，「黑黑」除了眼睛受傷外，還被檢查出感染心絲蟲，因此協會找到高雄愛心人士收留「黑黑」，預計進行半年療程，不過只治療3個月，「黑黑」於9月20日散步時被喇叭聲嚇跑，讓他們非常心疼，這幾天幾乎找「黑黑」到凌晨，但一直沒好消息，因此協會人員昨天開始開著宣傳車沿途尋找，希望能盡快找到「黑黑」，別讓「黑黑」再流浪。

協尋照被PO網後，引發不少網友留言，有人表示表示：「宣傳車也是一筆支出，他們很焦急吧」、「家人不見很崩潰的」、「真心對待過，才會如此珍惜」、「希望歐告能平安回家」、「這是對家人的愛吧」、「看了，超感動的」。