台東東河鄉文旦柚種植面積約60公頃，多為40年以上老欉，皮薄肉細、汁多味甜。（蕭嘉蕙攝）

德國遊客喜獲台東文旦柚，現場品嘗大讚好吃。（蕭嘉蕙攝）

東河鄉是台東文旦柚主要產區，白露前夕慘遭受海葵颱風重創，落果滿地，部分搶收的柚果又苦無銷路，為挽救柚農心血免淪為堆肥，富豪居創辦人李杰收購8萬5000斤文旦柚，昨日於台東火車站免費發送，透過「遊客1人1袋」，打響台東文旦柚名號。

台東東河鄉果樹類農作物以釋迦、晚崙西亞、文旦柚、大白柚等為主，其中文旦柚種植面積約60公頃，多為40年以上老欉，皮薄肉細、汁多味甜，由於名氣不響，導致颱風前採收的柚果滯銷。

江姓柚農無奈表示，颱風一來掃光光，果樹上只剩零星幾顆文旦柚，所幸早先搶修的柚果不受影響，賣相佳的A級果產地價每台斤30元，B級果價直接腰斬，每台斤約15至20元，但還是賣不過西部產區。

16歲立誓為社會貢獻心力的富豪居創辦人李杰，過去多年不間斷協助東河鄉北源村柚農促銷，今年再度自掏腰包，豪氣採購8萬5000斤鮮果，換算數量約1萬顆，免費贈送給台東火車站來往旅客，以「1人1袋」的方式分享台東文旦柚好味道，打響知名度。

李杰母親金曉梅表示，文旦柚1年僅1收，是農民的心血，如果沒有人買就報廢了，實在於心不忍。

金曉梅說，李杰希望能夠透過遊客1人1袋，除了本地的人享用之外，還有更多外地的人一起來認識台東柚子的美味。

郝姓遊客又驚又喜地說，搭火車還能拿到免費柚子非常開心，因以前都買花蓮鶴岡的文旦，不知道台東有出產柚子，好吃的話下次會自購。