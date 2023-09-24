從原本的亞運選拔賽落選，最後憑藉選拔賽第2名資格，成為杭州亞運中華跆拳隊成員，陳歆雅甚至24日搶下杭州亞運跆拳道女子品勢銅牌，成為中華隊本屆亞運首面獎牌得主，恐怕最意外的人是她自己，畢竟向來擅長自由品勢的她，今天竟在公認品勢也有發揮。

因為陳歆雅從小就練自由品勢，直到高二才開始練公認品勢，卻在首次參加亞運會就拿銅牌佳績，讓她的教練鄭紹宏不禁開玩笑說：「我知道歆雅的公認品勢比較不好，今天卻在公認品勢有著如此表現，這真的是求神求佛都求不來的！」

聽到教練這麼講，陳歆雅也笑著說：「其實今天必須先比公認品勢，我真的沒自信，或許是因我拜了很多拜，加上教練給我的心靈灌輸，公認品勢才有這麼好的表現，然後才到我所擅長的自由品勢。」

「因為自由品勢比較多翻或跳的動作，公認品勢則是蹲的動作比較多，我也直到高二才開始練，今天能在亞運拿到銅牌，我只能說我很幸運，」陳歆雅說，「感謝道館、學校與教練給我信心，儘管我的能力沒那麼好，今天仍能奪牌。」

其實陳歆雅原本並非杭州亞運跆拳道女子品勢「正選」，而是培訓賽第2名，可是第1名選手因為出了一些狀況，才讓陳歆雅取代成為中華代表團一員，「能比亞運很高興，儘管也有壓力，但我沒有想那麼多。」