距離今年的國慶日愈來愈近，日前國民黨總統參選人侯友宜才痛批政府帶頭遺忘「中華民國」字樣與意象，基隆市長謝國樑也認為中央刻意淡化不應該。為此，基隆市政府在仁愛區公所懸掛了兩層樓高的巨幅國旗，讓進出市區的民眾都能看到中華民國。

謝國樑日前表示，民進黨執政後一直刻意淡化「中華民國」，地方都看在眼裡，如果是地方來辦，絕對不會是這樣子的主視覺，不應這樣子淡化「中華民國」，而是應該強化才是。他並承諾，今年基隆的國慶日，會強化中華民國及國旗的元素。

24日一早，就有眼尖的民眾發現，開車行經高速公路往基隆方向，一出隧道就可以在左手邊的仁愛區公所看到一面兩層樓高的巨幅國旗。基隆市政府發言人余治明表示，這是市府為了慶祝國旗日的諸多作為之一。

除了巨幅國旗外，基隆市政府表示還將在文化中心的外牆展示國旗元素作品，另外，往年全市在國旗期間都會懸掛國旗旗海，今年各區會各增設100面國旗，合計增加700面，讓市民朋友更能感受到中華民國生日的喜慶氛圍。

仁愛區長李昆達表示，仁愛區行政大樓位於光一路上，大樓前方就是市區連接中山高速公路的第29號高架橋，市民不管是北上往基隆方向，或是南下往台北方向，都能夠看到仁愛區行政大樓的外牆上，懸掛了巨幅國旗。也提醒民眾國慶日即將到來，希望能與民眾一起迎接今年的國慶日。