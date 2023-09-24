萬人泳渡日月潭驚傳意外！1名從桃園報名參加泳渡日月潭的25歲袁姓男子，上午下水後感到身體不適求救，緊急送醫急救後仍不治；縣長許淑華下午前往醫院慰問罹難者家屬並致贈慰問金；累計27年來該泳事已釀共5死。

進入第41屆的萬人泳渡日月潭活動，今年報名參加泳渡日月潭的共有2萬4636人，因為這起25歲泳者身體不適送醫急救不治意外，也讓縣府關注泳賽意外事故，回顧過去賽事過程找出2010年曾有1名26歲馬來西亞籍工程師溺斃、2007年分別有46歲男子心臟病發、73歲男子溺水身亡，另1996年也曾有1名68歲長者溺斃意外。

2023萬人泳渡日月潭吸引超過2萬4000人參加，泳渡民眾安全監測問題也受到矚目。曾雪蒨攝

南投縣副縣長王瑞德指出，袁男上午約9點多下水，但下水後游約100公尺、9點27分左右就脫掉泳帽跟救護人員揮手求救，消防救護人員當場前往救援並立即送往埔里基督教醫院搶救，可惜急救後仍宣告不治；縣長許淑華下午前往醫院慰問罹難者家屬並致贈慰問金。

救難人員表示，袁男身形高壯，身高約180公分、體重逾100公斤，袁男被救上岸時人已昏迷且失去呼吸心跳，兩名醫師與護理師陪同上救護車一面急救一面轉送埔里基督教醫院，可惜最後仍宣告不治；詳細死因將由檢警相驗釐。

縣長許淑華下午前往探視罹難者家屬並發送慰問金，她並請集集分局同仁加速筆錄過程，並連繫檢察官到場相驗，希望讓袁媽媽盡速將兒子大體帶回桃園。另她並指示縣府協助督促主辦單位四季早泳會投保意外險與平安險事宜，協助家屬進行後續理賠事宜。

萬人泳渡日月潭現場總指揮官、副縣長王瑞德提醒，因岸上與潭水溫差大，有些朋友下水會出現失溫、腳抽筋或胸悶等症狀求助醫護站，提醒民眾注意自己身體狀況量力而行，參加活動記得先熱身後再下水，注意安全，才不會造成遺憾。

另有民眾提醒可讓民眾配戴晶片手錶等定位功能電子產品，方便掌控報名泳者的行蹤，才不會錯失救命的黃金時間，對此縣府表示將向主辦單位早泳會建議研議改善。