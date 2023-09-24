新竹湖口營區舉辦「國防知性之旅」活動，小朋友體驗拿火箭砲。（羅浚濱攝）

新竹湖口營區舉辦「國防知性之旅」活動，民眾觀賞防空飛彈系統車、愛國者三型發射車等最新式武器。（羅浚濱攝）

新竹湖口營區舉辦「國防知性之旅」活動，阿帕契直升機和戰車等地面部隊演練對敵方堡壘進行砲擊進攻。（羅浚濱攝）

陸軍六軍團湖口營區睽違9年開放，24日舉辦「迷彩總動員，全民挺國防」活動，讓民眾欣賞陸軍最新式武器裝備，各攤位並能體驗各種武器，重頭戲的地空整體作戰演練，在阿帕契攻擊直升機展演戰力時掀起高潮，讓11萬多的民眾在這次「國防知性之旅」大呼過癮！

軍方在現場把防空飛彈系統車、愛國者三型發射車等最新式武器做靜態展示，吸引早進場的民眾拍照，並有火箭砲及機槍等體驗攤位，小朋友們更興奮的排隊體驗有如園遊會。

在三軍娃娃熱舞開場表演後，三軍樂儀隊、戰鼓展現國軍訓練有素的高昂士氣後，領唱國歌開展如籃球場大的國旗後，由空軍幻象2000-5戰機衝場，接著由憲兵快速反應連重型機車表演。

六軍團參謀長尹昌榮表示，面對中共威脅，國軍隨時好備戰，備戰不求戰，盼透過靜態裝備陳展與動態操演，讓民眾了解國軍裝備，建立全民國防理念，增進與民眾互動，加入國軍、壯大國軍。

操演重頭戲是地空整體作戰，在陸航空中分列式後，阿帕契攻擊直升機進場，展示爬升、迴旋及倒退等戰力，在地面部隊利用無人機掌握情報、偵蒐後，由2台阿帕契對敵方做空對地攻擊。

隨後，戰車等地面部隊對敵方堡壘進行砲擊進攻，進行地空整體作戰和戰技操演，軍方籍此演練地面部隊與空中部隊協同作戰，指揮管制能力及後兵部隊火力支援協調，磨練部隊適應戰場環境，讓觀賞民眾大呼過癮。

陸軍六軍團協請新竹縣警局在湖口營區周邊道路實施交通管制，禁止汽機車進入，設7個接駁站都大排長龍，調派220輛遊覽車接駁民眾進營區，不少民眾抱怨等2個多小時還搭不到車。

在湖口車站接駁點，有民眾因排隊起口角，警方上前勸阻，當時2台接駁車同時抵達，警方建議軍方人員一起讓民眾上車，但軍方堅持不肯，雙方爆發言語衝突。

六軍團即刻調整現場工作人員任務，並與警局相關人員致歉，指統籌調撥車輛及接駁動線，是要讓民眾能迅速安全到達會場，對等待過久的民眾，深表歉意。