面對感情，許多人和前任數次分分合合，明知彼此不合適，還是會頻頻回頭，不過也有人分手後態度十分決絕，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座分手後絕不會舊情復燃，而是說散就散，把對方當成了陌生人，甚至一輩子老死不相往來。

▍牡羊座

牡羊座的感情相當純粹，不會因為任何利益而與他人交往，只有真切的喜歡才會陷入愛情，同時也會因為厭惡和失望而結束一段關係。牡羊座很清楚該放手時就必須快狠準，這樣才能確保彼此不再受傷，所以即便內心十分不捨，但還是會果斷消失在對方的世界中。

▍雙子座

雙子座是一個多變的星座，他們能夠用最快的時間去認識一個人，並且融入對方的生活之中，什麼事情都和對方分享，不過一旦情逝也會毫不留情地脫身，就算對方苦苦挽回，雙子既然選擇分開就不會留任何餘地，直接說散就散，甚至斷了所有聯繫。

▍處女座

處女座對待感情寧缺勿濫，喜歡一個人需要很長時間，但是放下一個人看上去卻只是一瞬間的事情。對處女座而言，面對消逝的感情，心痛歸心痛，但自己從來都不是拖泥帶水的人，當他們決定分手的那一瞬間，對方也就失去所有特權。加上前任的定位尷尬，既算不上愛情，也算不上是純粹的友情，所以乾脆老死不相往來。