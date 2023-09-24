正值加拿大現代歷史上最嚴重野火，本週二（19）清晨，4名加拿大卑詩省的消防隊員在完成了野火退治的任務後，因返回途中，工作車輛正面與拖板車發生碰撞喪生，使今年夏天在卑詩省殉職的消防員數量上修到6人。

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Four British Columbia wildfire fighters dead in Hwy 1 crash near Kamloops, BC



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據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，加拿大野火已經焚毀了加國有紀錄以來最大土地面積，迫使數萬人撤離，嚴重霧霾也導致加拿大和美國東部發出空氣污染警報。加國官員感嘆，這個季節對野火消防隊（Wildfire Fighter）來說是一個沉重的負擔。

卑詩省省長大衛·伊比（David Eby）在本週三（20）表示：「我們因4名野火消防隊在完成任務回家途中殉職的消息，感到痛心疾首」

這起車禍事件碰撞發生在凌晨2點，加拿大皇家騎警格蘭迪（James Grandy）表示，當時消防員的Ford F-350皮卡車「在彎道處過彎時越線」當車輛超過道路中線時與拖板車發生碰撞。

Four British Columbia wildfire fighters died before sunrise Tuesday in a head-on collision as they traveled home from a tour of duty battling Canada’s worst wildfire season in modern history. https://t.co/SSEkvjNuTk — The Washington Post (@washingtonpost) September 21, 2023

格蘭迪騎警表示，拖車在碰撞後起火，但在車輛被火焰吞噬之前，司機得以逃生，而皮卡車的4名消防隊員均於事故現場，被宣告死亡。格蘭迪在一份聲明中表示感念：「今年對卑詩省野火消防隊來說尤其具有挑戰性，我們的心與那些幫助保護我們省份安全的人的朋友和家人同在。」

卑詩省野火服務的一位發言人表示，2023年野火季節期間還有其他2名消防員死亡。都在7月份參加野火治退工作時殉職，1員因倒下的樹擊中殉職，另1名則是騎乘多地形車時在碎石路上滾下陡坡殉職。

該省森林部長拉爾斯頓（Bruce Ralston）在一份聯合聲明中表示。「消防員在卑詩省的許多地方都處於最前線，從絕望中創造希望，努力不懈地拯救生命財產，」「言語無法表達我們的感激之情。」