第22屆「高中地理奧林匹亞」總決賽於23日、24日舉行，全國決賽分為「個人組」、「地理專題組」和「實察繪圖組」，個人組由台師大附中田修明和台中一中曾向謙同獲金牌殊榮，而這兩位金牌得主，從小就是地理競賽的常勝軍。

田明修小學開始參加地理知識大競賽，獲得過國小組的銀牌和國中組的金牌，他表示地理知識的廣泛與豐富，帶領他開拓了生活與學習的視野。曾向謙則是小學時曾獲地理知識大競賽的銅牌，他表示自己熱愛地理，而從小養成對於人文和自然地理的觀察習慣，也成為他在學習新事物上的紮實基礎。

「高中地理奧林匹亞」競賽由教育部國教署擔任指導單位，已進入第22個年頭，本屆全國決賽由中華民國地理學會和台大合辦，台大大地理環境資源學系承辦，主會場在台大校總區的博雅教學館。

本屆「個人組」決賽23日由來自19所學校、34位高中生參加，全程以英文命題和作答，並且比照國際賽事規格安排野外實察。今年以台北市立動物園附近地區為戶外實察地點，選手需要結合田野現場觀察、影像判釋與手繪地圖能力，考驗選手對於生活環境觀察、彙整與評論，具高度挑戰性。

今年「實察繪圖組」的指定主題為「變」，以「時移世變：時日變遷，世事／勢隨之改變。」為題旨，時、空哲理為底蘊，士農工商之世間種種情事或社會上的形勢為素材，讓選手透過實察，分別在人口、經濟、交通、聚落、政治、氣候、水文、土壤、生物等人文或自然地理相關主題上發揮，並且繳交一份手繪地圖作品和觀察報告。

本屆「實察繪圖組」金牌由台中市私立明道高中、國立嘉義高商分別獲得。台中市私立明道高中的李瑞妍、吳偵余、曾妍菱，得獎作品為「溪來攘往～旱溪排水之水岸空間 整治與變遷」；國立嘉義高商簡安妮、張欣瑜、郭建甡則是以「港頭巷尾的海口仔市—北興市場」作為他們走訪地方實察的場域，兩組金牌隊伍都在「變」的主題中，展現出獨到的觀察視角。

「地理專題組」總決賽24日舉行，採自訂研究議題，需實地考察、收集資料後提出精闢的地理專題研究論文。賽程最精彩就屬下午的總決賽，前8強隊伍每隊只有8分鐘進行論文簡報。本次論文題目豐富多元，由新店高中、國立屏東女中獲得金牌。

新店高中的張惟傑、張彤璽的主題為「地理因素對新北地區短吻紅斑吻蝦虎的外觀影響之探討」;國立屏東女中的陳佳娟、鍾心寶、林畇卉則是研究臺灣第一個航空隊的飛行路線，以『聞「機」起舞，天「蕃」地覆－台灣第一個航空隊「警察航空班」理蕃飛行路線之研究』為題。