農業臉書粉專版主「Linbay好油」林裕紘踢爆進口蛋諸多爭議與疑點，日前他表示，自己遭網友人身恐嚇，甚至還有人傳訊息透露他老婆的名字、住哪裡、還有家人的資料。國民黨台北市議員游淑慧表示，她不禁懷疑背後是國家機器，因為怎會知道人家的太太，還有人家住哪裡。

游淑慧今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，Lin bay好油這件事，其實她蠻難過的。大家想想看，對方怎麼會知道他太太叫什麼名字、 還有住在哪裡？她跟Lin bay好油認識那麼多年，都不知道他住在桃園、太太叫什麼名字，而這個人怎麼會知道？那個人還特別用境外IP登入，然後去威脅，這是一個有經驗的網軍。她更不禁懷疑背後是國家機器，因為怎會知道人家的太太，還有人家住哪裡。

另外，針對進口蛋爭議，游淑慧指出，台中去要資料的時候，中央說要給公文。但是過去發生緊急狀況時，打一通電話或是傳真，就可互相提供資料，然後前往查緝。而這段時間，地方政府跟中央要資料，卻一直卡關，台北市府星期一要巴西蛋的流向，結果卻是星期四才給。

游淑慧還點出，永成蛋品有出具聲明書給這些團膳業者，稱百分之百使用國產蛋。結果畜產會的資料，永成蛋品是巴西蛋的第三買家，買了400萬顆。永成蛋品對此表示，有分開處理，巴西蛋沒有供應給學校。她不禁說，整個過程，讓我們的心很涼，質疑始作俑者是中央。