屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，經過連日來的搜救，在今天早晨開始傳出尋獲遺體消息，不過早上7時許所發現的骨骸經法醫鑑定，疑似為非人類骨骸，因此懷疑廠內仍有人受困，搜索行動持續。
今天下午拉出最後一具遺體時，本以為明揚大火搜救結束，但早上7時許所拉出的碳化骨骸經法醫鑑定後疑似為非人類骨骸，因此要送台北做DNA鑑定才能知道結果，而焦急的家屬心中大石頭仍未放下，警消也持續搜索。
屏東加工出口區高爾夫球代工廠「明揚國際」22日傍晚驚傳爆炸，經過連日來的搜救，在今天早晨開始傳出尋獲遺體消息，不過早上7時許所發現的骨骸經法醫鑑定，疑似為非人類骨骸，因此懷疑廠內仍有人受困，搜索行動持續。
今天下午拉出最後一具遺體時，本以為明揚大火搜救結束，但早上7時許所拉出的碳化骨骸經法醫鑑定後疑似為非人類骨骸，因此要送台北做DNA鑑定才能知道結果，而焦急的家屬心中大石頭仍未放下，警消也持續搜索。
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