看著愛徒經歷過東京奧運「銀」恨，在這段保留優點、嘗試新打法的過程中，終於在杭州亞運奪金有了好的結果，教練劉文等認為，在男子60公斤級8強賽對上日本好手近藤隼斗能獲勝到最後奪金真的很不容易，「因為他一直在挑戰自己，把自己能力再往上提升。」

楊勇緯16強擊敗吉爾吉斯厄雷斯别科夫，8強則碰上「最熟悉的敵人」近藤隼斗，4強擊敗蒙古選手恩赫泰萬，金牌戰則碰上頭號種子、世界排名第3的南韓李夏林，在比賽結束前26秒用過肩摔拿到1個「半勝」，成為奪金關鍵。

劉文等認為，雖然對近藤那場很關鍵沒錯，但其實每次比賽開始前，第1場也很關鍵，因為選手必須要適應、調整，「2022年跟進藤交手過，當時輸他，回來後有針對他的比賽策略、技術動作研究，今天勇緯有把整個狀態展現出來，這面金牌是台灣、柔道屆、學校的驕傲，真的很不簡單。」

看到楊勇緯奪金後喜極而泣，情緒久久無法平復，劉文等笑說自己沒有哭，因為在東京奧運時哭過了，「這次只有紅了眼眶，但也是非常感動，尤其是8強賽真的不容易，因為他一直在挑戰自己，把自己能力再往上提升。」

奪下台灣在亞運的柔道首金，楊勇緯更一舉達成本屆杭州亞運中華代表團首金、團史百金，接下來他還要繼續為巴黎奧運奪金目標前進。劉文等說：「希望他的高點能在延伸，這樣對未來參加奧運能更有把握爭取更好榮譽，接下來爭取奧運積分，希望他能在奧運前取得前8種子。」

而今年4月中華民國柔道總會正式聘請日籍教練高市賢悟來台擔任培訓隊教練，對楊勇緯能夠擊敗近藤有很大幫助，劉文等表示，高市本身就是日本很強的選手退下來，來到柔道隊中提供的建議都很寶貴，因為他最知道日本選手技術展現是怎樣，提供的建議是很有參考性的。

「柔道男神」楊勇緯奪下杭州亞運男子60公斤級金牌，成為本屆杭州亞運中華代表團首金、也是團史百金。（鄭任南攝）

「柔道男神」楊勇緯（左二）奪下杭州亞運男子60公斤級金牌。（鄭任南攝）